Carreira n.º 25, com destino a Hac Sá, com menos paragens

A DSAT anunciou ontem que a partir de sábado o autocarro n.º 25, que circula entre as Portas do Cerco e a Praia de Hac Sá, vai deixar de fazer paragem em vários pontos. A Avenida Olímpica, o Estádio de Macau, a Rotunda do Estádio, a Piscina Olímpica, a Estrada da Baía de N. S. Esperança/Quartel e Estrada da Baía de N. S. Esperança/Mangal vão deixar de ser servidos por aquele autocarro.

No sentido Praia de Hac Sá-Portas do Cerco, o 25 deixa de parar nas estações Estrada da Baia de N. S. Esperança/Istmo, Estrada da Baia N. S. Esperança/Galaxy, Rotunda da Piscina Olímpica, Edf. Jardim Va Pou e Jardim da Cidade das Flores.

Já o autocarro MT4 vai estender a ligação da Bacia Norte do Patane até às Portas do Cerco.