“A competição pode abrir os vossos horizontes”

O Governo organizou ontem, pela primeira vez, uma cerimónia de entrega de prémios aos alunos que mostraram boas classificações em competições regionais, nacionais e internacionais. O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, marcou presença no evento e garantiu aos estudantes que não lhes faltarão oportunidades de trabalho, uma vez que Macau precisa de quadros qualificados.

Alexis Tam atribuiu ontem a menção de “aluno com desempenho excelente” a sete alunos e a três equipas de vários estabelecimentos de ensino de Macau, depois de os distinguidos terem conquistado prémios em competições regionais, nacionais e internacionais nas áreas da tecnologia da informação, da robótica e do desporto. No total, foram 33 os alunos que subiram ao palco do auditório da Escola Luso-Chinesa Técnico-Profissional onde – para além de receberem o prémio –tiveram a oportunidade de participar numa sessão de intercâmbio com o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura e com Leong Lai, directora da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ).

Ng Vai Hong, chefe de Divisão do Ensino Secundário e Técnico-profissional da DSEJ, explicou aos jornalistas que os alunos que foram ontem distinguidos conquistaram posições de referência em certames de nomeada. A nível regional e nacional, os estudantes de Macau destacaram-se nas áreas de tecnologia de informação, da robótica e também do desporto.

Nas competições internacionais, a robótica e o desporto também esteve em evidência: “Por exemplo, temos uma de ‘software’ da Microsoft nos Estados Unidos. Temos competições de desporto nas regiões da Ásia-Pacífico, uma competição de robôs em Hong Kong e também uma competição de tecnologias de informação na Alemanha”, assinalou o dirigente.

A iniciativa ontem conduzida pela DSEJ tem já continuidade assegurada, sendo que uma única regra norteia a atribuição das menções honrosas: “Desde que os alunos consigam obter bons resultados nas competições a nível regional, nacional e internacional, nós vamos atribuir o prémio”, assume Ng Vai Hong.

A área da cultura, contudo, ainda não consta das menções atribuídas pelo Governo.

AS PERSPECTIVAS DE FUTURO

Espalhados pelo palco em bancos coloridos, Alexis Tam, Leong Lai e os alunos ontem distinguidos conversaram sobre o passado, mas também sobre o futuro, com o secretário a serenar as dúvidas dos que estão prestes a enveredar no ensino universitário. Para quebrar a timidez que se apoderou do palco, Tam confessou-se “muito contente por estar na cerimónia de reconhecimento do esforço dos alunos para atingirem bons resultados.”

As dúvidas relativas ao investimento na área da robótica, a oportunidades de trabalho na área da inovação tecnológica e ao apoio à participação de estudantes em competições internacionais deram azo a algumas das questões às quais o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura procurou dar resposta. Alexis Tam assinalou que o “Governo tem vindo a investir no ensino da tecnologia e das ciências” e que “na sociedade de Macau, em consequência das boas receitas económicas, existe a possibilidade de reforçar o investimento na educação”.

No período entre 2015 e 2017, foram investidos “cerca de 317 milhões de patacas”no sector educativo, mas Alexis Tam não esta satisfeito. O governante espera “investir mais nas escolas para que tenham mais condições, melhores professores e melhores alunos.”

O secretário apontou que não será tarefa difícil para os futuros quadros qualificados do território encontrar oportunidades de trabalho: “Vocês [alunos] têm boas saídas profissionais em Macau porque precisamos de quadros qualificados, nomeadamente nas ciências da informação e tecnologia. (…) Em Macau temos falta de recursos humanos nestas áreas”, alertou.

Alexis Tam garantiu ainda que o Governo vai dar continuidade aos programas de atribuição de bolsas de estudo actualmente existentes e vai continuar ainda “a apoiar as competições internacionais”: “A competição pode abrir os vossos horizontes”, disse aos alunos. J.F.