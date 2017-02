Universidades chinesas alvo de inspecções de natureza ideológica

O Governo da República Popular da China anunciou que as universidades vão ser alvo de novas inspecções de natureza ideological para assegurar que seguem a linha traçada pelo Partido Comunista, de acordo com uma campanha do Executivo para reforçar o controlo sobre o sector académico.

Os novos controlos realizaram-se em 29 instituições de ensino superior, incluindo algumas das mais prestigiadas do país, como a Universidade de Pequim ou a de Tsinghua, ambas na capital, segundo um comunicado da Comissão para a Inspecção da Disciplina emitido na quarta-feira à noite.

O organismo é liderada por Wang Qishan, homem de confiança do Presidente chinês, Xi Jinping, e é a entidade que comanda a campanha anti-corrupção impulsionada por Xi desde que subiu ao poder, que alguns analistas consideram ser um instrumento para eliminar as facções opositoras.

Todas as universidades estão sob o controlo do Partido Comunista – e, por isso, do Governo – pelo que os processos de selecção do pessoal são estritamente vigiados e o ensino é submetido a censura se não cumprir com os critérios definidos pelo Executivo.

No comunicado, a comissão apela a que sejam seguidos os princípios sublinhados por Xi durante um discurso, em Dezembro, em que pediu aos centros universitários que se convertam num “bastião de liderança” do partido: “São universidades socialistas com características chinesas. A educação de alto nível deve ser guiada pelo marxismo”, enfatizou Xi durante um encontro com representantes do partido nas universidades mais importantes da China.

A nova ronda de inspecções tem como objectivo assegurar que os centros continuam a seguir a linha do partido e mantêm Xi como “líder central”, segundo o comunicado.