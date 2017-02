Trela curta para actividades em período de campanha eleitoral

Na próxima corrida à Assembleia Legislativa, os mandatários das listas, as pessoas colectivas e os candidatos terão que declarar as actividades que pretendam realizar ou em que tencionem participar. O gesto tem que ser feito por antecipação e reporta-se ao período de quinze dias que antecede o acto eleitoral. O não cumprimento da prerrogativa constitui desobediência simples e resulta no pagamento de uma multa que pode chegar às 15 mil patacas.

Sílvia Gonçalves

A Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa discutiu ontem, na sua terceira reunião ordinária, os mecanismos de declaração previstos na Lei Eleitoral. Tong Hio Fong, que preside ao organismo, salientou que cada candidato está agora obrigado a declarar junto da comissão, e de forma antecipada, qualquer actividade em que pretenda participar, organizada por pessoas colectivas, durante os 15 dias da campanha e que não constitua propaganda eleitoral. A informação será depois divulgada ao público através da publicação das informações na página electrónica da comissão. Os mandatários das listas e as pessoas colectivas a que estão associados também têm de se submeter à prerrogativa e terão que declarar as actividades que pretendam realizar. Discutida foi também a forma de apresentação da referida declaração, que pode ser feita presencialmente ou por via electrónica. A não declaração está sujeita a uma multa que varia entre as 10 mil e as 15 mil patacas.

“Depois da revisão da Lei Eleitoral, foi inserido um mecanismo de declaração. Em primeiro lugar, o mandatário, no período de propaganda eleitoral, se realiza actividades de propaganda, tem que antecipadamente declarar junto da nossa comissão. Declarando que durante o período de propaganda eleitoral vai realizar algumas actividades, as datas, horas, local. Esses conteúdos vão ser colocados numa página electrónica da nossa Comissão, para que o público possa saber. As listas têm que, através dos mandatários, fazer uma declaração”, explicou ontem Tong Hio Fong.

A declaração estende-se ainda a pessoas colectivas que pretendam organizar actividades ao longo dos quinze dias que antecedem o acto eleitoral, explicou o presidente da Comissão: “O mecanismo de declaração tem a ver com a pessoa colectiva, pode incluir associações, empresas, grupos, comissões. Numa antecipação de 15 dias, até ao dia da eleição, se as pessoas colectivas vão realizar actividades, que são de atribuição de benefícios aos membros, e não são de propaganda eleitoral, umas refeições, viagens, atribuição de prendas, essas actividades têm que ser declaradas antecipadamente junto da nossa comissão”, explicou o magistrado.

Também os candidatos estão sujeitos à entrega de uma declaração, desta feita sobre as actividades em que pretendam participar: “Se o próprio candidato pretende participar nas actividades realizadas por essas associação, com motivo que não seja de propaganda eleitoral, esses candidatos têm também que antecipadamente comunicar junto da comissão, declarando que vão participar nessas actividades”, complementa Tong Hio Fong.

Depois de recolhidas as informações, a comissão vai proceder à sua divulgação: “A comissão vai atempadamente colocar esses conteúdos na nossa página electrónica, para que o público possa saber e também possa fiscalizar e monitorizar toda a actividade”.

Discutidas foram ainda as formas de proceder à declaração junto da comissão: “De acordo com a lei eleitoral, há formas de a pessoa – pode ser o mandatário, ou mesmo o candidato, ou a pessoa colectiva, podem deslocar-se pessoalmente às nossas instalações – fazer esta declaração. Por outro lado, a lei também permite declarar de uma forma electrónica”, explicou.

Quem não apresentar a declaração, que terá de ser feita antes da realização ou da participação na actividade, incorre no pagamento de uma multa: “A declaração é antes da actividade, não pode ser depois. Se não declarar dolosamente, em termos da lei é uma desobediência simples, pode ser penalizado com uma multa de 10 mil a 15 mil patacas”, esclareceu Tong Hio Fong.

O presidente da Comissão de Assuntos Eleitorais explicou ainda que caberá ao Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) efectuar um trabalho de fiscalização no decorrer das actividades em causa: “O CCAC tem competência para se deslocar ao local da realização das actividades, para ver se esta actividade tem a ver com desobediência simples ou recepção de subornos”.

A acção, esclareceu, não está circunscrita ao período de campanha eleitoral: “O CCAC pode a qualquer tempo, se detectar indícios de suborno ou corrupção, vai funcionar de acordo com a lei. O CCAC não vai tratar apenas desse período de 15 dias”, clarifica o magistrado.