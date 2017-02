Requalificação: Lam U Tou assegura que Governo vai concluir legislação sobre dupla tributação

Lam U Tou, membro do Conselho para a Renovação Urbana, referiu, num fórum da Aliança do Povo de Instituição de Macau que a recuperação de edifícios enfrenta taxas excessivas e uma grande dose de burocracia. Os dois factores dificultam os desígnios de requalificação da malha urbana do território. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Lam U Tou esclarece que o Governo vai completar a trabalho legislativo relacionado com esta matéria na primeira metade deste ano e o mais rapidamente possível.

