Recurso da Sinca por terreno recuperado pelo Governo volta ao Tribunal de Segunda Instância

O recurso da Sinca – Sociedade de Indústrias Cerâmicas Limitada, no qual contesta a declaração de caducidade de um terreno recuperado pelo Governo vai voltar a ser julgado no Tribunal de Segunda Instância. A decisão foi tomada na segunda-feira pelo Tribunal de Última Instância e só dá razão parcial à empresa.

O Tribunal de Última Instância (TUI) decidiu enviar o caso para um novo julgamento, após considerar que a decisão de 7 de Julho de 2016 do Tribunal de Segunda Instância (TSI) tinha sido erroneamente fundamentada.

No entender do TUI, a decisão do TSI assumiu que a caducidade tinha sido declarada devido “ao decurso do prazo da concessão”. No entanto, o TUI afirma que a verdadeira decisão do Governo teve por base “a não conclusão do aproveitamento do terreno nos prazos e termos contratuais”. Assim sendo, o Tribunal de Última Instância considera que o Tribunal de Segunda Instância não avaliou as verdadeiras razões para a declaração da caducidade, pelo que o deve fazer num novo julgamento.

Já na parte do recurso em que a empresa contestava a responsabilidade pelo atraso ou não aproveitamento do terreno, o Tribunal de Última Instância não deu razão à Sinca. A mesma resposta foi aplicada face aos argumentos da empresa que defendia que a declaração da caducidade teria resultado numa “violação da lei por erro manifesto ou total desrazoabilidade no exercício de poderes discricionários” ou ainda na “violação ao princípio da igualdade”.

A decisão tomada pelos juízes Viriato Lima, Song Man Lei e Sam Hou Fai decidiu igualmente que o Governo não tinha de negociar com a empresa antes de declarar a caducidade do terreno.

O lote D, com sete mil metros quadrados, situado no Pac On foi atribuído em 1988 à Sinca. Inicialmente o projecto envolvia a construção de uma fábrica de pavimento e revestimentos cerâmicos. No entanto, em 2008 a empresa propôs a alteração do projecto com a finalidade de habitação, num total de 58 pisos e 5 torre. Esta proposta acabaria por não ser acatada.