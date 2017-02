Protesto juntou 33 mil pessoas nas ruas de Hong Kong

A manifestação foi convocada por duas das maiores associações policiais da vizinha Região Administrativa Especial. Os dois organismos organizaram o protesto em solidariedade com os sete agentes das forças de segurança que foram condenados na semana passada a dois anos de prisão por agredirem o activista Ken Tsang no final de 2014.

Milhares de pessoas saíram à rua na vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, na quarta-feira, em apoio aos sete polícias que na semana passada foram condenados a dois anos de prisão por agredirem um manifestante durante os protestos democráticos de 2014.

O protesto, convocado pela Associação de Inspectores da Polícia e pela Associação de Jovens Agentes Policiais e vedado a jornalistas, juntou mais de 33 mil agentes no activo e reformados, de acordo com dados dos organizadores. Trata-se de uma das concentrações mais significativas da história de Hong Kong, de acordo com a imprensa local.

O líder da Associação de Jovens Agentes Policiais, Joe Chan, explicou que o protesto tinha como objectivo defender a dignidade do corpo policial, informou a emissora pública RTHK.

Vestidos de branco, os agentes mostraram solidariedade para com os sete polícias presos no passado dia 14 por terem causado danos físicos ao activista Ken Tsang, então membro do Partido Cívico, um dos principais grupos políticos pró-democracia de Hong Kong, num ataque que foi filmado por um canal televisivo local.

As imagens de vídeo mostravam um grupo de homens a arrastar Tsang, algemado, para um canto escuro num parque público, onde foi agredido. Um homem estava por cima de Tsang infligindo-lhe golpes enquanto três outros o pontapeavam repetidamente.

O juiz David Dufton sublinhou a natureza violenta do ataque ao entregar a sentença no tribunal, no dia 17, acrescentando que a punição de agentes da polícia que violam a lei “tem de servir como exemplo”. A pena máxima para o crime era de três anos de prisão:

“A multiplicidade de ferimentos e danos à reputação de Hong Kong (…) fizeram com que este fosse um caso muito sério”, afirmou Dufton, lembrando que o incidente foi notícia em todo o mundo.

A polícia foi criticada pela mão pesada com que, por vezes, tratou os manifestantes nos protestos que duraram 79 dias e incluíram o bloqueio de ruas, levando à paralisação de partes da cidade.

Os manifestantes pediam eleições livres para o líder de Hong Kong, depois do Governo Central ter decidido que as eleições para a liderança do Executivo da antiga colónia britânica seriam disputadas por três candidatos escolhidos a dedo por Pequim.