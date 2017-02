Pró-democratas sugerem que jogadores VIP fumem fora dos casinos

A tomada de posição dos Serviços de Saúde, abrindo caminho a que as operadoras de jogo introduzam salas de fumo nos casinos, não agradou a Ng Kuok Cheong e Au Kam San. Os deputados pró-democratas sugerem que, em alternativa, as concessionárias deveriam fazer corredores directamente ligados às salas VIP para que os apostadores possam sair para uma zona ao ar livre especialmente designada para fumadores.

Elisa Gao

Foi logo a abrir a conferência de imprensa de ontem à tarde, nos seus escritórios na Areia Preta, que António Ng Kuok Cheong e Au Kam San declararam a sua indignação com o comunicado emitido pela Direcção dos Serviços de Saúde na semana passada que admitia a viabilidade da criação de salas de fumo com condições especiais de ventilação em todos os espaços de jogo dos casinos. A tomada de posição do organismo liderado por Lei Chin Ion não agradou aos dois deputados pró-democratas, que propõem uma solução alternativa e radicalmente diferente.

Rebatendo a opinião de que uma proibição total do cigarro possa significar uma nova quebra nas receitas dos casinos, Ng Kuok Cheong argumentou, em declarações ao PONTO FINAL, após a conferência de imprensa, que a interdição total apenas afectaria uma pequena porção dos trabalhadores – sobretudo os intermediários que trabalham para as salas destinadas a grandes apostadores – e que os restantes não seriam afectados: “O que vemos agora é que as salas VIP, que não proibiram o fumo, foram as que tiveram as maiores perdas de receita, enquanto as zonas de massas, onde passou a ser proibido fumar, tiveram menos perdas”, observou.

“O que podemos sugerir ao Governo é que, uma vez que investimos tanto na indústria de jogo, possamos construir passagens especiais que levem a espaços abertos para que os clientes possam fumar. Não se trata de salas de fumo, mas sim de espaços no exterior, ambiente mais adequado ao fumo, e podem ser feitos bonitos e elegantes, uma vez que são para o segmento VIP”, explicou Ng.

No entanto, haveria um desequilíbrio resultante do facto de que nalgumas salas destinadas a grandes apostadores não seria possível, na prática, construir uma tal passagem, admite Ng, atestando: “Algumas delas poderiam ter, e com isso ganhariam mais, enquanto outras teriam de se contentar com menos. E os intermediários dessas salas seriam afectados, pelo que deveriam ser feitos ajustes mútuos”.

Na opinião de António Ng Kuok Cheong, Macau tem condições para introduzir esta norma das passagens especiais a ligar as salas de jogo VIP a zonas de fumo a céu aberto, pelo que sugere também que o Governo, caso resolva acatar esta ideia, faça dela um requisito na renovação dos contratos com as seis concessionárias e subconcessionárias de jogo.