Pequim encerra conta feminista no Weibo

O Weibo, o equivalente chinês ao Twitter, encerrou a conta de um dos principais grupos feministas da República Popular da China durante os próximos 30 dias. A versão oficial é de que a conta não cumpre com as leis em vigor no Continente, mas as responsáveis por “Vozes femininas da China” acredita que a decisão tem muito a ver com as criticas endereçadas pelo grupo ao presidente norte-americano Donald Trump. Em causa estará o apoio concedido à greve feminista agendada para 8 de Março nos Estados Unidos. Sob o lema “um dia sem mulheres”, o protesto tenciona colocar em causa as politicas “misóginas” de Donald Trump.

