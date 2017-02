Malásia negou envio de investigadores a Macau para recolher amostra de ADN

As autoridades malaias desmentiram esta quinta-feira as notícias colocadas a circular que davam conta do envio de investigadores ao território com o propósito de recolher amostras de ADN junto de familiares de Kim Jong-nam. A polícia da Malásia pediu ajuda à Interpol para localizar e capturar quatro cidadãos norte-coreanos que se encontram fugidos.

O chefe da polícia malaia disse esta quinta-feira que foi pedida ajuda à Interpol para emitir alertas sobre quatro suspeitos norte-coreanos que deixaram a Malásia no dia da morte de Kim Jong-nam, irmão do líder da Coreia do Norte.

Não é claro o que a Interpol pode fazer, já que se acredita que os quatro tenham regressado a Pyongyang e a Coreia do Norte não é membro da Interpol.

Khalid Abu Bakar disse também que não enviou, nem tem planos para enviar agentes a Macau para recolher amostras de ADN de Kim Han-Sol, o filho mais velho de Kim Jong-nam. A família do meio-irmão do líder norte-coreano ainda mora supostamente no território e era para Macau que Kim se dirigia quando foi assassinado no Aeroporto Internacional da capital malaia.

A polícia suspeita de cinco norte-coreanos por envolvimento com o assassínio e procura outros três para serem questionados. Entre os procurados está o segundo secretário da embaixada de Pyongyang em Kuala Lumpur e um funcionário norte-coreano de uma transportadora aérea.

Ontem a imprensa malaia avançou que o diplomata despediu quatro compatriotas suspeitos do crime antes de estes fugirem para Pyongyang.

Fontes da polícia disseram ao Channel News Asia que Hyon Kwang Song foi captado por câmaras de segurança do aeroporto de Kuala Lumpur juntamente com os quatro suspeitos.

O funcionário da transportadora aérea estatal Air Koryo, Kim Uk Il, também procurado pelas autoridades malaias, surge acompanhado do grupo nas imagens, que foram gravadas a 13 de Fevereiro, dia da morte, indica a mesma fonte.

Khalid diz estar convencido que os quatro suspeitos se encontram em Pyongyang, onde chegaram no dia 17, depois de passarem por Jakarta, Dubai e Vladivostok.

A polícia malaia acredita que os homens também recrutaram as duas mulheres, uma indonésia e uma vietnamita, que alegadamente esfregaram uma substância tóxica na cara de Kim. O produto, ainda por identificar, terá causado a morte ao meio-irmão do líder norte-coreano Kim Jong-un.