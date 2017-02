Lionel Leong defende aposta do Governo numa diversificação económica moderada

Lionel Leong esteve ontem presente numa iniciativa organizada pela Associação Comercial de Macau e relativa ao futuro da indústria e do comércio local. O secretário para a Economia e Finanças referiu, no discurso que proferiu, que a economia do território tem vindo progressivamente a tornar-se mais estável, fruto dos esforços do Governo, mas também do empenho do sector privado.

No ano passado, a taxa de alojamento de visitantes não relacionados com o jogo registou um crescimento positivo, mostrando uma Macau atractiva para os clientes-alvo e um passo dado rumo a fazer de Macau um Centro Mundial de Turismo e Lazer, assinalou o dirigente. O secretário garantiu que serão fornecidos produtos e serviços de grande qualidade e integridade para reforçar o poder de compra dos consumidores.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Lionel Leong salientou que a única solução para Macau é a diversificação económica, que passa sobretudo pela afirmação de elementos não relacionados com o jogo. Por outro lado, a criação de programas de parceria entre as empresas dos casinos e as pequenas e médias empresas (PMEs) tem fornecido oportunidades às PMEs de expansão dos seus negócios e, também, permitido a melhoria da capacidade de Macau em lidar com transformações emergentes.