Indonésia: Quatro mais ricos têm mais que os cem milhões mais pobres

Os quatro homens mais ricos da Indonésia acumulam mais riqueza que os cem milhões de pessoas mais pobres do país, de acordo com um relatório da Oxfam sobre desigualdade.

Segundo o relatório, a Indonésia – com uma população de mais de 250 milhões – é o 6.º país mais desigual do mundo. O relatório indica que a pobreza extrema diminuiu acentuadamente desde 2000, mas que 93 milhões de indonésios ainda vivem com menos de 3,10 dólares por dia, o que o Banco Mundial define como uma linha moderada de pobreza.