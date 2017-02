Grandes nomes da música chinesa celebraram 10.º aniversário da Suncity

A promotora de jogo Suncity celebrou na quarta-feira à noite o seu 10.º aniversário, no casino Studio City, com uma festa que trouxe ao território alguns dos nomes mais sonantes da música pop em mandarim e cantonense. Jay Chou, JJ Lin, Eason Chan, Sammi Cheng ou Andy Hui foram alguns dos artistas que actuaram numa cerimónia de gala que teve como tema: “Profecia Mágica e Enigma de Cifra”.

No discurso que proferiu anteontem, o director executivo da empresa, Alvin Chau Cheok Wa fez questão de sublinhar que a estratégia para o futuro da promotora de jogo passa por continuar a expansão internacional da marca e vender Macau como um destino internacional de turismo.

“Desde que o grupo Suncity foi criado em 2007, que as suas raízes estão em Macau. Graças aos tremendo apoio dos diferentes sectores da sociedade, o nosso grupo foi capaz de crescer e expandir-se”, destacou Alvin Chau.

“Para o futuro, o grupo Suncity está determinado em desenvolver os negócios da indústria do entretenimento e de agência de viagens internacional, ao mesmo tempo que vai apresentar Macau em todos os cantos do Mundo como uma cidade internacional onde Oriente se encontra com o Ocidente”, frisou.

As celebrações do décimo aniversário do grupo Suncity decorreram à porta fechada, com a presença no evento a ficar reservada a convidados VIP. Além de vários cantores, estiveram igualmente presentes vários actores de Hong Kong. A cerimónia teve transmissão em directo num canal de televisão da vizinha Região Administrativa Especial.

A Suncity abriu a primeira sala de jogo em Macau em 2007, sendo que actualmente – e de acordo com um comunicado da empresa – tem 26 salas, algumas das quais em países como Filipinas, Coreia do Sul e Austrália. A promotora está igualmente a investir na abertura de um casino no Vietname.

Algumas das outras áreas de negócio em que a empresa está envolvida são a indústria do cinema e espectáculo, joalharia e ainda no sector das bebidas e alimentação.