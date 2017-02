Governo “não se está a ajoelhar” às operadoras de jogo, garante Chui

O chefe do Executivo disse ontem que o Governo “não se está a ajoelhar” às operadoras de jogo, depois de admitir recuar na proibição total do fumo nos casinos, indo ao encontro da pretensão do sector.

“Primeiro deixe-me falar sobre ajoelhar: nós, [como] qualquer Governo que seja, ouvimos diferentes opiniões e ponderamos sobre os interesses gerais, porque essa é a nossa responsabilidade”, disse hoje Chui Sai On, em resposta à questão sobre se o executivo se estava a ajoelhar aos interesses das operadoras de jogo.

Chui Sai On falava aos jornalistas no Aeroporto Internacional de Macau, à partida para uma visita que inclui as províncias chinesas de Fuzhou e de Cantão, uma ocasião que aproveitou para fazer uma retrospectiva sobre o Regime de Prevenção e Controlo do Tabagismo, observando que as zonas VIP são actualmente os únicos espaços dos casinos onde é permitido fumar.

Na semana passada, os Serviços de Saúde apresentaram uma proposta que permite que se continue a fumar nos casinos, o que, na prática, representa um recuo na política de tolerância zero do Governo. A proposta dos Serviços de Serviços de Saúde surgiu dois dias depois de as seis operadoras de jogo terem sugerido a manutenção de salas de fumo, argumentando que tal tinha o apoio da maioria dos trabalhadores dos casinos.

Contudo, há algumas associações de empregados dos casinos que contestam e na terça-feira foi entregue uma petição da Associação Novo Macau para os Direitos dos Trabalhadores do Jogo a pedir a proibição total do fumo e a inclusão na lista de doenças profissionais de problemas derivados do fumo passivo, segundo a imprensa.

As declarações de Chui Sai On surgem depois de, na semana passada, o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, ter rejeitado que o Governo esteja a ceder a pressões das operadoras de jogo e que esteja aberto a mudar o rumo da legislação por causa da queda da economia, fortemente assente nas receitas dos casinos.

Alexis Tam, conhecido por defender a “tolerância zero ao tabaco”, disse então que o governo aguardava a resposta das operadoras de jogo à proposta dos Serviços de Saúde com “elevadores padrões de qualidade do ar nas salas de fumo” a instalar nas zonas VIP.

O secretário da tutela condicionava assim a alteração do diploma, aprovado em 2015 na generalidade, à resposta das operadoras de jogo à proposta da Direcção dos Serviços de Saúde: “Por agora não tenho novidades sobre uma decisão final”, disse hoje o chefe do executivo.

De acordo com as duas propostas – das operadoras de jogo e dos Serviços de Saúde -, as salas VIP – o único espaço onde actualmente é permitido fumar livremente no interior dos casinos – passam a ter salas de fumo, à semelhança do que já existe na zona de jogo de massas.

Na prática, deixa de ser permitido aos clientes das salas VIP jogar e fumar em simultâneo, tendo os fumadores que se deslocar para uma sala de fumo.