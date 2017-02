Espectáculos, exposições e workshops. Diversidade é a palavra de ordem no Armazém do Boi no mês de Março

“Seeds in Spring” é uma série de exposições e espectáculos promovida pela associação cultural Armazém do Boi que tem feito confluir no território, desde os primeiros dias deste mês, vários artistas locais e de outras partes do globo. Para o mês de Março estão agendadas exposições e performances, bem como um workshop conduzido pelo artista português Gil Mac.

O Armazém do Boi continua a acolher mostras e performances no âmbito da série “Seeds in Spring” (Sementes na Primavera). A iniciativa arrancou no início deste mês e prolonga-se até Abril, sendo que Março será marcado por exposições das artistas plásticas locais Lei Cheok Mei e Yoyo Wong, pela dança de Candice Lou e Oscar Cheong no espectáculo “Body Practicers: Dancers in Residence” e por um workshop do multifacetado artista português Gil Mac.

Com 20 anos de história, a associação cultural que ocupa o espaço homónimo entre a Avenida do Coronel Mesquita e a Avenida Almirante Lacerda, aposta todos os anos numa grande iniciativa onde confluem artistas e projectos internacionais. Frank Lei, o director artístico do Armazém do Boi, disse ao PONTO FINAL que, com a série de exibições, “o objectivo é mostrar o trabalho da organização”: “Todos os anos convidamos artistas do estrangeiro, como coreanos ou da China Continental, para virem a Macau. Eles ficam normalmente um mês para produzirem os seus trabalhos e também para fazerem alguns workshops com artistas locais”, explica.

Entre 4 e 26 de Março, a pintura e a fotografia de Lei Cheok Mei tomam conta do espaço. A artista, que nasceu em Macau, declara-se “apaixonada” pela pintura desde tenra idade. Depois de terminar os estudos em Cinema na Taipei National University of Arts, Lei começou a organizar workshops regulares direccionados para crianças, combinando jogos, imagem, livros, criações colectivas e desenho.

A primeira exposição da artista no Armazém do Boi foi “Come n’ Explore! – Painting Exhibition of Neighbour Kids and Kidults”, estabelecida posteriormente como exibição permanente na associação cultural. Apesar de não ter um lugar-base permanente de trabalho, Lei Cheok Mei passa a maior parte do seu tempo em Taiwan e vem, ocasionalmente, a Macau. Desta vez chega com a série “Works”: “Todos os dias, às 4h35, espera-se uma música familiar, enquanto estranhos conduzem uma cerimónia memorial das suas coisas que deixaram de desejar”, descreve a organização do Armazém do Boi em comunicado.

Durante o mesmo período no Armazém do Boi, “Confusions of Confusions I”, uma série de instalações de Yoyo Wong, aborda a relação entre as consciência humana e a tecnologia, bem como a natureza do “eu” e as identidades virtuais da era contemporânea da digitalização. Utilizando a instalação como método, a artista local parte da questão “o ‘eu’ parece existir nos mundos físicos e virtuais ao mesmo tempo, mas em qual dos mundos eu consigo encontrar o meu verdadeiro ‘eu’?”.

O espectáculo de dança “Body Practicers: Dancers in Residence” está agendado para os dias, 5, 6, 8, 12, 13 e 15 do próximo mês. O projecto foi pensado por dois jovens artistas de Macau, que assumem “usar os seus corpos enquanto um meio criativo e de expressão”: “O nosso corpo é o reservatório dos nossos pensamentos, experiências e memória. Uma vez que não conseguimos escapar às impressões que a nossa família, a sociedade e o mundo deixam na nossa vida, o nosso corpo tende a reflectir essas impressões de uma forma sincera. Somos artistas e queremos saber mais sobre o nosso corpo através da observação e da prática”, escrevem os responsáveis pela gestão do Armazém do Boi, citando os dançarinos.

Gil Mac, actor, músico e designer gráfico, é o único artista português a representar Portugal na edição de 2017 da “Seeds in Spring” e chega a Macau para um workshop que se realiza no dia 12 e entre os dias 18 e 19 de Março. Os participantes irão desenvolver trabalhos em áreas como a fotografia, a ilustração, a tipografia ou a caligrafia relacionados com a “marca” de Macau, reflectindo, no entanto, as perspectivas de cada um. A actividade terá um custo de 250 patacas, que inclui os materiais e o catálogo da exposição.