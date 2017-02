Empresas de gestão de condomínios pedem implementação gradual do salário mínimo

O presidente da Associação de Administração de Propriedades de Macau referiu ontem, citado pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que, desde que o salário mínimo foi implementado para as empregadas de limpeza e profissionais da área de segurança, o custo com a gestão de propriedades disparou, tendo estas empresas que aumentar as taxas que cobram aos condóminos. Chui Ming Man defendeu que, devido à pressão social, as empresas de gestão de condomínios viram-se forçadas a reduzir o pessoal destacado para os serviços de reparação, o que afecta directamente a segurança pública nos edifícios. O dirigente sugeriu que o Governo estabeleça um período de transição de um ano e meio a dois anos até à implementação total do salário mínimo, para que tanto empregadores como trabalhadores tenham tempo para negociar.

