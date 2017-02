Economia voltou a encolher em 2016

A economia do território sofreu no ano passado a terceira contracção consecutiva. Em 2016, o Produto Interno Bruto caiu 2,1 por cento, não obstante a indústria do jogo ter regressado à senda da recuperação.

A economia de Macau contraiu-se em 2016 pelo terceiro ano consecutivo, com o Produto Interno Bruto (PIB) a cair 2,1 por cento em termos reais, apesar da recuperação da indústria do jogo, indicam dados oficiais divulgados ontem.

Trata-se de uma significativa melhoria depois da quebra de 21,5 por cento em 2015. Em 2014, o PIB de Macau caiu 1,2 por cento, em termos reais, segundo os dados revistos, naquela que foi a primeira queda desde a transferência do exercício de soberania de Portugal para a China em 1999, impulsionada pelo início da curva descendente das receitas dos casinos, principal motor da economia.

A recuperação da indústria do jogo – Agosto de 2016 pôs termo a 26 meses de quebras homólogas – não foi, contudo, suficiente para permitir uma retoma: “Enquanto no primeiro semestre registava um recuo homólogo de 9,7 por cento, em termos reais, no segundo semestre inverteu a tendência, apresentando um crescimento económico real de 5,7 por cento”, indicam os Serviços de Estatística e Censos (DSEC), sustentando que a contracção “deveu-se principalmente ao comportamento insatisfatório das procuras globais”.

Segundo a DSEC, “a procura interna enfraqueceu, com uma contracção anual de 5,8 por cento, realçando-se as descidas de 1,3 por cento na despesa de consumo privado e de 13,3 por cento na formação bruta de capital fixo, apesar da subida de 1,7 por cento na despesa de consumo final do Governo”.

Já “a procura externa melhorou significativamente no segundo semestre, registando-se aumentos contínuos nas entradas de visitantes e na respectiva despesa, pelo que abrandou para 2,5 por cento a tendência descendente das exportações de serviços”, explica a DSEC, destacando “quedas de 4,4 por cento nas exportações de serviços do jogo, de 1 por cento nas exportações de outros serviços turísticos e de 21,8 por cento nas exportações de bens”.

O PIB alcançou 358,2 mil milhões de patacas em 2016; situando-se o PIB ‘per capita’ em 554.619 patacas, valor que traduz uma quebra de 2,8 por cento em termos reais, segundo a DSEC.

O deflactor implícito do PIB, um dos indicadores da inflação global em toda a economia, subiu 0,9 por cento em termos anuais.

Olhando aos principais componentes do PIB, verificou-se um crescimento de 1,9 pontos percentuais do peso das exportações líquidas de bens e serviços na formação do PIB – quando comparado com o peso de 39,2 por cento registado em 2015.

Pelo contrário, explica a DSEC, “a procura interna desceu 1,9 pontos percentuais, com 58,9 por cento, em consequência do decréscimo de 3,1 pontos percentuais no investimento, o qual acabou por ser parcialmente compensado pelas subidas dos pesos da despesa de consumo privado e da despesa final de consumo do Governo”.

Só no quarto trimestre de 2016, o PIB de Macau registou um crescimento real de 7 por cento, indica a DSEC, dando conta de uma revisão em alta das taxas de crescimento do segundo (-6,8 por cento) e do terceiro trimestre (+4,4 por cento): “O sector do jogo e turismo manteve-se em expansão, impulsionando um aumento de 8,2 por cento nas exportações de serviços, salientando-se os aumentos de 8,1 por cento nas de serviços do jogo e de 8,4 por cento nas de outros serviços turísticos. Contudo, foi desfavorável o comportamento das exportações de bens, com uma acentuação do declínio até 21,2 por cento”, indica a DSEC, relativamente aos últimos três meses de 2016.

No mesmo período, detalha, “a procura interna retraiu-se ligeiramente, com uma descida homóloga de 0,5 por cento na despesa de consumo privado, enquanto se mantinha no mesmo nível a despesa de consumo final do Governo e subia ligeiramente (0,2 por cento) a formação bruta de capital fixo”.

A contracção da economia foi menor do que a antecipada pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) que esperava que o PIB recuasse 4,7 por cento em 2016, antes de regressar a um crescimento positivo este ano.

No mais recente relatório, publicado na semana passada, o FMI reviu em alta a sua previsão de crescimento da economia de Macau, avançada em Outubro, de 0,2 por cento para 2,8 por cento.