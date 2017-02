DSPA recebe quase 1000 candidaturas ao plano de apoio a abate de motociclos

A Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) recebeu até ao momento quase um milhar de candidaturas ao “Plano de Apoio Financeiro ao Abate de Motociclos e Ciclomotores com Motor a Dois Tempos”. O programa teve início a 15 de Fevereiro e, de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, foram entretanto aprovadas quase 100 candidaturas, de entre as quase mil recebidas. A DSPA lembra que o período de atribuição de subsídios se mantém até 30 de Junho, tendo os proprietários que remeter as suas candidaturas até 10 de Março.

