DSEJ organiza sessão de esclarecimento sobre programa de ensino bilingue

A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) realiza este sábado uma sessão de esclarecimento, no Salão de Conferências Confúcio, da sua sede, sobre a implementação, no próximo ano lectivo, do Programa de ensino bilingue Chinês-Português na Escola Oficial Zheng Guanying e na Escola Primária Luso-Chinesa da Flora. Durante a sessão, que tem lugar às 15 horas, serão apresentadas informações sobre o programa e ainda sobre a admissão de alunos. A sessão está aberta aos encarregados de educação que pretendam inscrever os seus educandos.

