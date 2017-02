Competição interna no Ministério Público originou grupo que cobriu ilegalidades

O Grupo de Administração Geral do Ministério Público foi criado no tempo de Ho Chio Meng com o objectivo de resolver guerras internas, motivadas pelo desejo de progressão na carreira. A revelação foi feita ontem, segundo a rádio Macau, por antigos funcionários do organismo durante o processo conexo ao do ex-Procurador.

A sessão de ontem do julgamento que decorre no Tribunal Judicial de Base (TJB) ficou marcada pelo ambiente de competição que existia entre alguns dos principais responsáveis da Procuradoria, entre eles o ex-chefe do Gabinete do Procurador, António Lai Kin Ian, e o assessor do Grupo de Administração Geral, Chan Ka Fai.

No seu depoimento, Chan Ka Fai disse primeiramente que tinha alertado António Lai para a existência de “situações injustas” nos contratos atribuídos pelo Governo. Contudo, o arguido voltou atrás, depois de ter sido lembrado pelo juiz, Lam Peng Fai, que António Lai estava na sala a “ouvir tudo”.

Da segunda vez, Chan Ka Fai voltou a relatar as discussões com António Lai, mas acabou por admitir nunca ter confrontado directamente o colega. O assessor do Grupo de Administração Geral negou ainda a existência de “irregularidades” ou “ilegalidades” porque defende que a lei de aquisição de bens e serviços é omissa na forma de escolher as empresas que participam nos concursos por convite.

Por sua vez, António Lai argumentou que Chan Ka Fai, seu subordinado, tomava a iniciativa para propor as empresas a serem convidadas para os concursos porque estava a tentar ser promovido por Ho Chio Meng.

Apesar de ambos os arguidos terem estado em confronto, ambos concordaram que o Grupo de Administração Geral foi criado com o objectivo de resolver eventuais conflitos internos. Os diferendos surgiam devido à vontade do pessoal de progredir na carreira. O mau-ambiente terá mesmo levado Ho Chio Meng a afastar uma familiar sua, através da atribuição de um cargo novo, que trabalhava no Ministério Público e era visto como menos consensual.