Chui Sai On discute investimento e intercâmbio humano em Fuzhou e Cantão

O Chefe do Executivo iniciou ontem uma visita oficial às província de Fujian e Cantão nas quais vai ter a oportunidade de discutir questões como o comércio, investimento e intercâmbio no âmbito da política nacional “uma faixa, uma rota”. De acordo com a informação do Governo, Chui Sai On espera discutir e avançar ideias de cooperação e ainda alcançar consensos com os representantes das outras regiões com os quais se vai encontrar.

Desde ontem que Chui está em Fuzhou, sendo que amanhã parte para Cantão. A programação das visitas segue a coordenação e programação do Governo Central, tendo Chui Sai On sublinhado que a autorização concedida à RAEM para participar na política “Uma faixa, uma rota”, se deve ao Governo Central.