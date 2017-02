Chefe do Executivo não sabia que Ho Chio Meng estava a ser investigado

Quando nomeou o antigo Procurador para o cargo de responsável pela Comissão de Estudos do Sistema Jurídico-Criminal, Chui Sai On não sabia que Ho Chio Meng já se encontrava a ser investigado. A garantia foi ontem dada à imprensa pelo Chefe do Exeutivo antes de se ausentar do território para uma deslocação ao Continente.

Fernando Chui Sai On afirmou ontem que desconhecia que o antigo procurador Ho Chio Meng estava a ser investigado quando o nomeou para coordenar uma comissão de estudos, cargo que permitiu a sua prisão preventiva há praticamente um ano.

“Quando nomeei Ho Chio Meng para esse cargo, [a decisão] teve a ver com a sua experiência. Eu não sabia que ele estava a ser investigado” pelo Comissariado Contra a Corrupção (CCAC), afirmou Fernando Chui Sai On, aos jornalistas, no Aeroporto Internacional de Macau.

Ho Chio Meng , que liderou o Ministério Público entre 1999 e Dezembro de 2014, foi nomeado na qualidade de procurador-adjunto, para exercer o cargo de coordenador da Comissão de Estudos do Sistema Jurídico-Criminal, em comissão de serviço, em 2015, pelo período de dois anos, a qual cessou automaticamente no passado dia 11 de Fevereiro, como noticiou anteontem a agência Lusa.

Essa nomeação permitiu a sua prisão preventiva no início de 2016, dado que o entendimento do Tribunal de Última Instância, aquando do indeferimento do pedido de ‘habeas corpus’ (libertação imediata), foi o de que Ho Chio Meng, ao exercer funções, em regime de comissão de serviço, nos serviços da Administração Pública deixou de ter a qualidade de magistrado, sendo antes funcionário público.

O desempenho do cargo nessa comissão possibilitou então a prisão preventiva de Ho Chio Meng, dado que a lei impede que um magistrado seja detido ou preso preventivamente antes de pronunciado ou de designado dia para a audiência, excepto em flagrante delito.

Ho Chio Meng foi nomeado pelo chefe do Executivo para exercer o cargo de coordenador da então recém-criada Comissão de Estudos a partir de 11 de Fevereiro de 2015, quando já se encontrava sob investigação, dado que tinha sido ouvido pelo CCAC dias antes, ainda como procurador-adjunto, a 04 de Fevereiro de 2015.

Além de afirmar que desconhecia que Ho Chio Meng estava a ser investigado quando o nomeou para coordenar a referida comissão de estudos, o chefe do executivo invocou o princípio da presunção de inocência: “Quando um funcionário é ouvido, não quer dizer que seja já um crime ou que já está na fase do tribunal, porque há sempre um processo. Devido ao sigilo eu olhei sempre à experiência que ele possuía. Eu não vejo algum problema em termos jurídicos [ou] alguma contrariedade”, declarou Fernando Chui Sai On.

A agência Lusa contactou o gabinete do procurador e o gabinete do chefe do executivo para saber que trabalhos foram desenvolvidos até ao momento – ou seja durante dois anos – pela Comissão de Estudos do Sistema Jurídico-Criminal, que funciona sob superintendência do procurador, atendendo nomeadamente a que o até aqui coordenador – e único membro – se encontra preso preventivamente há quase um ano, mas não obteve resposta a essa questão.