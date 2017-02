A rede de bibliotecas públicas de Macau disponibiliza, desde ontem, mais um ponto – a Biblioteca da Taipa – de recolha do depósito legal de publicações. A medida, esclarece o Instituto Cultural, visa “facilitar o cumprimento dos termos do regime de Depósito Legal por parte dos editores”. Os editores podem remeter as suas publicações pessoalmente ou por correio. Os locais de recolha são a Agência do ISBN de Macau, a Biblioteca Central de Macau e a Biblioteca da Taipa.

