Nuno Lacerda, artista que integrou o programa da edição de 2012 do festival VAFA Vídeo Art For All, é um dos cinco finalistas da segunda edição do Prémio Sonae Media Art, galardão no valor de 40 mil euros. De um universo inicial de 147 candidaturas, foram validadas 123, de onde foram escolhidos os cinco finalistas. Para além de Nuno Lacerda, estão também na corrida pelo prémio André Martins, André Sier, Rodrigo Gomes e Sofia Caetano.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...