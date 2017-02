Antiga empregada de limpeza tentou abraçar Ho Chio Meng no final do depoimento

A antiga empregada de limpeza do Ministério Público e responsável pelo auxílio ao pai do ex-Procurador, Choi Iong Oi, mostrou-se ontem muito abalada ao longo do seu testemunho no Tribunal de Última Instância. No final, a mulher tentou mesmo abraçar Ho Chio Meng.

João Santos Filipe

Foi o momento mais dramático vivido no Tribunal de Última Instância durante rodas as sessões do julgamento de Ho Chio Meng realizadas até ao momento. Choi Iong Oi – antiga empregada de limpeza do Gabinete do Procurador – apresentou-se ontem no Tribunal de Última Instância visivelmente abalada com a situação que Ho Chio Meng atravessa e no final do seu depoimento tentou mesmo abraçar o réu.

O abraço foi impedido pelos guardas do tribunal, visto não poder haver contacto entre as testemunhas e o arguido, mas Ho ainda tentou reconfortar a mulher, ao apertar-lhe uma das mãos.

Ainda antes de começar o seu depoimento, Sam Hoi Fai pediu à testemunha que tivesse calma. Depois perguntou-lhe se conhecia Ho Chio Meng e se existia qualquer relação familiar entre ambos. Nesta altura Choi Iong Oi, de 61 anos, olhou visivelmente emocionada – mas sem nunca chorar em tribunal – para Ho Chio Meng e disse que conhecia o antigo Procurador devido a uma ligação profissional.

Choi explicou que tinha sido contratada pelo Ministério Público em 2000 para tratar da limpeza da vivenda de Cheoc Van, casa que Ho Chio Meng terá alegadamente alugado através do Ministério Público para proveito próprio. A testemunha revelou igualmente que quando o pai de Ho adoeceu que assumiu a responsabilidade de tratar dele, função que desempenhava em conjunto com a limpeza da vivenda de Cheoc Van.

De acordo com esta testemunha, algumas roupas encontradas na residência de Cheoc Van pertenciam a familiares de Ho Chio Meng que já tinham morrido.

Choi Iong Oi disse ainda que “de vez em quando”, Ho ia à residência com a esposa, Chao Sio Fu, e que tinha de preparar-lhes refeições. Porém frisou que não costumava ver os filhos do casal em Cheoc Van e que Ho recebia convidados nesta vivenda.

Esta versão difere do depoimento de Hoi Ai Loi, empregada responsável pelos filhos do ex-Procurador, que também foi ouvida ontem e afirmou que os filhos costumavam ir à vivenda de Cheoc Van. Contudo, segundo esta testemunha, as crianças apenas ficavam “alguns instantes” no imóvel. No que o depoimento de ambas converge é no facto de Ho não pernoitar na casa.

Madeira transportada para Cheoc Van

Também ontem foi ouvido um estivador, Chao Kun Nam, que costumava realizar trabalhos de transporte de materiais para o Ministério Público, a pedido de Wong Kuok Wai.

Chao Kun Nam contrariou a versão da defesa de que a madeira de aquilária, que esteve desaparecida, nunca teria sido transportada para fora dos edifícios do Ministério Público. O estivador afirmou que num dos trabalhos realizados levou parte da madeira para a vivenda de Cheoc Van.

Ainda em relação à madeira, Chao Kun Nam afirmou que teve instruções para que um dos pedaços fosse transportado para a Central Térmica da CEM. Mas através do depoimento de Chao Kun Nam não foi possível perceber o que teria sucedido depois com a peça em questão.

Em relação à madeira de aquilária, Ho Chio Meng está acusado de um crime de “destruição de objectos colocados sob o poder público”. O julgamento prossegue na próxima sexta-feira.