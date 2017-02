Sistema de concursos públicos deve ser “ajustado”, defende dirigente associativo

A Doca dos Pescadores acolheu ontem um seminário sobre os diferentes métodos de promoção de concursos públicos utilizados em Macau, em Hong Kong e na China Continental. A Associação de Engenharia e Construção de Macau (MCA, na sigla inglesa) foi a entidade responsável pela organização de um evento onde foram discutidas as realidades das três regiões.

Os diferentes métodos de organização de concursos públicos deu ontem o mote para um seminário onde foram partilhadas diferentes perspectivas e experiências sobre a temática. O certame concentrou na Doca dos Pescadores representantes de Macau, de Hong Kong e da China Continental. Ronald Chan, presidente da Associação dos Engenheiros de Custo de Macau (MSCE, na sigla inglesa) – um dos organismos locais que marcaram presença no evento – disse ao PONTO FINAL que o encontro serviu sobretudo para perceber que tipo de melhorias podem ser aplicadas aos métodos em vigor em Macau , partindo dos exemplos apresentados por Hong Kong e pela República Popular da China.

“Temos [MSCE e MCA] algumas dificuldades em fazer com que os empreiteiros locais ganhem os concursos públicos em que participam tendo em vista a condução de projectos de construção. (…) Não podemos dizer que encontramos erros no sistema do Governo, mas consideramos que alguns aspectos deveriam ser ajustados”, defendeu Ronald Chan, um dos oradores da conferência que teve lugar no Centro de Convenções e Exposições da Doca dos Pescadores.

O preço dos projectos foi uma das questões abordadas pelo dirigente associativo, que salientou que o que é praticado actualmente pelo Executivo “não é, de todo, suportável”, uma vez que “os valores de licitação são cada vez mais elevados”. No entender de Chan, “o dinheiro aplicado nos projectos públicos é do Governo e deve ser ajustado à realidade da população. Deve ser atribuído o melhor valor ao melhor trabalho, mas o Governo deveria pagar a menor quantia de dinheiro possível para adquirir o melhor produto, tendo em vista o benefício das pessoas”.

Outro dos pontos abordados pelo presidente da Associação dos Engenheiros de Custo de Macau ao PONTO FINAL prende-se com a oposição entre “empreiteiros locais” e “empreiteiros oriundos do exterior”. Ronald Chan sublinhou que “ninguém está contra o trabalho dos empreiteiros do exterior, da China Continental, por exemplo”, mas defendeu que é necessário clarificar a razão pela qual grande parte das obras são atribuídas a empresas do Continente: “Neste momento, no que respeita ao sistema de concursos para a construção de habitação, não existe apoio aos empreiteiros locais”, defendeu.

Também director de projectos da Tong Lei Engineering Construction Co. Ltd., Ronald Chan sugeriu que quando uma empresa vença um projecto e, posteriormente, se candidata à construção de um novo empreendimento público, devem ser dadas mais oportunidades às restantes empresas que concorrem: “Não encontramos este aspecto no sistema existente e, geralmente, este é um dos tipos de conflito que encontramos nestes processos e que queremos destacar aqui [seminário]”, apontou o engenheiro.

Chan defende que o sistema estabelecido em Macau deve ser “ajustado” e que o Governo deveria seguir aquilo que é feito em Hong Kong e na China Continental: “Aquilo que as outras regiões fazem é utilizar um sistema de agrupamento. Ou seja, eles juntam projectos de mega-estruturas num sistema específico para o qual – caso os empreiteiros estejam interessados em juntar-se – têm de se regulamentar. Por exemplo, precisam de ter capital suficiente para ganhar os projectos, recursos humanos qualificados suficientes para executar os projectos, bem como equipamentos e mão-de-obra.”

Apesar de o Executivo ter em mãos, neste momento, a construção de vários empreendimentos, cada projecto de grandes dimensões é atribuído a uma única construtora. Ronald Chan disse ao PONTO FINAL que uma das soluções é “o Governo fazer uma divisão dos projectos em parcelas mais pequenas para que mais empreiteiros consigam concorrer a esses trabalhos.” J.F.