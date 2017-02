Razões conjunturais justificam abrandamento nas relações comerciais entre Pequim e o mundo lusófono

A coordenadora do China Logus do Instituto Superior de Economia e Gestão considerou anteontem, em Lisboa, que o abrandamento do valor das trocas comerciais entre a China e os países lusófonos no ano passado deve-se a razões conjunturais.

“O abrandamento do volume de trocas deve-se ao menor ritmo de crescimento da China, ao ‘novo normal’ de expansões económicas à volta dos 6,5 ou 7 por cento, às fontes alternativas de fornecimento de energia na Ásia Oriental e ao decréscimo muito grande do preço das matérias-primas”, disse Maria Fernanda Ilhéu.

Falando na conferência ‘Macau – Uma Ponte na Relação Económica entre a China e os Países de Língua Portuguesa’, a professora do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) salientou as grandes discrepâncias no relacionamento comercial entre a China e os países lusófonos, que é dominado pelo Brasil:

“A percentagem do Brasil, mas também de Angola, no total do relacionamento com a China, é muito grande, mas Portugal foi o único país que cresceu, embora tenha uma percentagem muito pequena do total deste comércio”, acrescentou.

O Brasil, disse a investigadora, vale 74 por cento das trocas comerciais da China com os países lusófonos, seguido de Angola, com uma quota de 17 por cento do total, e no que diz respeito aos investimentos, a ordem mantém-se.

A China investiu no Brasil 58 por cento do total das verbas investidas nos países que falam português, e 22 por cento em Angola, concluiu a coordenadora de um programa do ISEG destinado ao estudo das relações lusófonas com Macau.

As trocas comerciais entre a China e os países de língua portuguesa caíram pelo segundo ano consecutivo em 2016, totalizando 90,87 mil milhões de dólares, menos 7,72 por cento do que em 2015, de acordo com os últimos dados oficiais, publicados no princípio deste mês.

Trata-se do segundo ano consecutivo de queda, depois de o comércio sino-lusófono ter caído 25,73 por cento em 2015 naquela que foi a primeira diminuição desde 2009.

Dados dos Serviços de Alfândega da China publicados no portal do Fórum Macau indicam que, entre Janeiro e Dezembro do ano passado, a China comprou aos países de língua portuguesa bens avaliados em 61,28 mil milhões de dólares – menos 1,64 por cento – e vendeu produtos no valor de 29,59 mil milhões de dólares, menos 18,19 por cento face a 2015.