Preços do imobiliário crescem ao menor ritmo dos últimos doze meses

O preço da habitação subiu em 64,3 por cento das grandes cidades chinesas em Janeiro, face ao mês anterior, apesar do aumento ter sido o mais baixo dos últimos 12 meses, segundo dados oficiais ontem publicados.

Os números disponibilizados pelo Gabinete Nacional de Estatísticas chinês revelam um ligeiro abrandamento da subida dos preços da habitação no país, depois de em dezembro o preço ter aumentado em 46 das 70 cidades analisadas e em Novembro 55.

Entre as 15 maiores cidades do país, os preços caíram mesmo, como é exemplo Xangai (-0,1 por cento) e Shenzhen (-0,5 por cento), após o Governo central ter adoptado, em Outubro passado, várias medidas para travar o aumento dos preços.

Em Pequim, os preços mantiveram-se inalterados, face a Dezembro, enquanto em Cantão subiram 0,6 por cento.

Face ao mesmo período do ano anterior, os preços subiram nas quatro principais cidades da China: 24,7 por cento, em Pequim, 24 por cento, em Cantão, 23,8 por cento, em Xangai, e 18,2 por cento, em Shenzhen.

Nas cidades de segundo nível, os preços subiram 0,1 por cento, face a Dezembro, enquanto que a habitação nova nas cidades de terceiro nível aumentou 0,4 por cento.

Em 2016, o sector imobiliário da China registou uma forte expansão, com subidas em praticamente todas as 70 principais cidades do país.

As autoridades chinesas não revelam os preços médios da habitação no conjunto do país, nem a percentagem global das suas oscilações, mas divulgam as variações homólogas e mensais dos preços nas 70 maiores cidades.

As estatísticas apontam para um abrandamento da subida dos preços, a partir de Outubro, quando Pequim aumentou o pagamento inicial na compra de casa e dificultou o acesso ao crédito.