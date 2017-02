Preço do dólar nas ruas de Luanda voltou a cair

O preço para comprar uma nota de dólar norte-americano nas ruas de Luanda voltou a descer na última semana, sendo ontem comercializada a menos de 400 kwanzas (2,25 euros), renovando mínimos do ano.

Trata-se de uma nova quebra, de quase cinco por cento, na cotação média do mercado informal, no espaço de uma semana, segundo as rondas habituais realizadas pela agência Lusa e numa altura em que persistem limitações no acesso a divisas nos bancos, mesmo nas contas em moeda estrangeira.

Este novo mínimo contrasta com o pico de 500 kwanzas (2,85 euros) por cada dólar dos primeiros dias de Janeiro e os cerca de 420 kwanzas (2,40 euros) na semana passada.