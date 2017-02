PJ deteve quatro indivíduos por tráfico de droga

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, ontem, um residente de Hong Kong por tráfico de estupefacientes em Macau, depois de o encontrar a fazer uma transacção com um taxista. Cheung, de 22 anos, alegou que pretendia, com a venda dos narcóticos, pagar dívidas. O suspeito declarou que um indivíduo, não identificado, o contactava através de telemóvel para obter os estupefacientes num apartamento na Areia Preta.

A Polícia Judiciária revistou o apartamento do residente de Hong Kong e encontrou 16,45 gramas de cocaína no valor de 60 mil patacas. Quanto ao taxista, de 34 anos, foi encontrado pela Polícia Judiciária na posse de uma pequena quantidade de cocaína e admitiu que comprou a substância pelo valor de 5 mil patacas.

À emissora em língua chinesa da Rádio Macau, a polícia de investigação do território disse que dois indivíduos do sexo masculino, residentes locais, foram também detidos por tráfico de estupefacientes. As autoridades encontraram metanfetaminas e cocaína no valor de 70 mil patacas, depois de revistarem um dos capturados. O segundo suspeito resistiu à detenção.