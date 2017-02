Pacific Cigar celebra 10 anos em Macau com caixa de charutos especial

A companhia Pacific Cigar Company, de Hong Kong, lançou uma caixa especial em madeira trabalhada à mão, para celebrar os seus 10 anos em Macau. A peça foi criada com a forma das Ruínas de São Paulo, numa edição limitada a 88 unidades.

Trata-se de um recipiente especial, com a dimensão de um pequeno armário de mesa, produzida com as características indicadas para conservar os charutos com as condições de humidade ideais. No seu interior contém duas caixas de 25 unidades de charutos cubanos Juan López Selección N.º 4, Edição Regional Ásia-Pacífico 2010, e outras duas de 25 charutos Saint Luis Rey Pacíficos, Edição Regional Ásia-Pacífico 2009.

O desenho em forma de réplica das Ruínas de São Paulo foi “concebido para celebrar uma década de presença da empresa em Macau”, de acordo com o site da revista especializada Cigar Journal.

A Pacific Cigar Company foi criada em Hong Kong, em 1992, com o objectivo de distribuir os charutos cubanos pela região da Ásia e Pacífico. Em Macau, conta com quatro lojas.