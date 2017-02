Operação Inverno termina com 387 casos

Os Serviços de Polícia Unitários investigaram um total de 387 ocorrências ao abrigo das acções desenvolvidas no âmbito da edição de 2017 da Operação Inverno. O número de casos referenciados representa uma aumento de 43 por cento relativamente ao período homólogo de 2016, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

A “Acção de Prevenção de Inverno 2017” terminou a 6 de Fevereiro. Os Serviços de Polícia Unitários sublinham, de acordo com a Ou Mun Tin Toi, que a acção alcançou bons resultados, tendo a Polícia Judiciária detectado um caso de fraude com produtos electrónicos e tecnologia de ponta. A Polícia Judiciária deteve ainda, com a ajuda das forças de segurança de Zhuhai, uma rede criminosa transfronteiriça associada à prostituição.

