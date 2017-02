Música clássica e pintura na areia no palco do Dom Pedro V a 4 de Março

O Teatro Dom Pedro V acolhe no dia 4 do próximo mês a “Festa Musical de Fim-de-Semana – Música com Pintura na Areia”, um espectáculo onde se combinam música clássica, jogos de luzes e a criação artística com recurso a areia.

Na festa, a Orquestra de Macau vai apresentar “uma criação artística que cruza diferentes meios de expressão” em parceria com o conhecido artista de pintura na areia de Hong Kong, Ma Wing Cheung. Ma vai produzir as suas obras ao mesmo tempo que a orquestra executa temas como “L’Estro Armonico”, “La Stravanganza” e “La Tempesta di Mare”, do compositor Vivaldi.

O evento está agendado para as 16h e os bilhetes, limitados, estão à venda pelos preços de 100 e 120 patacas e podem ser adquiridos através da Bilheteira Online de Macau.