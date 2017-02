Mostra sobre a história do transporte público em Macau nos 65 anos da Transmac

A Transmac organizou esta quarta-feira o seu habitual jantar da Primavera e no ano em que celebra o seu 65.o aniversário, a transportadora promete assinalar a efeméride com pompa e circunstância. O director executivo da empresa, Liu Hei Wan, revelou que a Transmac vai organizar uma exposição sobre a história dos transportes públicos do território. O responsável garantiu que a empresa vai continuar a aprofundar as estratégias de formação e preparação dos seus funcionários, bem como flexibilizar as carreiras em períodos de maior necessidade.

