Ministro das Finanças do Japão põe em causa malefícios do tabaco

O vice-primeiro-ministro do Japão, Taro Aso, colocou ontem em dúvida que fumar provoque cancro do pulmão, numa altura em que o país pondera reforçar as normas anti-tabaco, avançou esta quarta-feira a imprensa local.

“Aumentou o número de pacientes com cancro do pulmão, sem dúvida alguma. Mas pergunto-me se isto tem alguma relação com o tabaco, porque o número de fumadores está a diminuir”, disse Aso na terça-feira na sua intervenção no comité das finanças da Câmara Baixa do parlamento, noticiou o diário Asahi.

Aso, que é também o titular da pasta das Finanças do Executivo liderado por Shinzo Abe, pediu que se permita fumar cigarros electrónicos nas sessões parlamentares, algo que considera “poder ajudar a acalmar os nervos e a reduzir um pouco os debates acalorados”.

Aso, de 76 anos e responsável pela estratégia de crescimento económico conhecida como “Abenomics” – que deriva do nome do primeiro-ministro Shinzo Abe – é fumador e protagonizou inúmeras polémicas devido aos seus comentários pejorativos sobre idosos ou desempregados, ou sobre a superioridade da etnia e cultura japonesas.

O Governo nipónico estuda a aprovação de novas medidas para reforçar as normas anti-tabaco, tendo já sido defendida a proibição de cigarros em todos os estabelecimentos públicos.

O Japão é um dos países desenvolvidos mais permissivos com o tabaco, sendo permitido fumar em bares e restaurantes sem nenhum tipo de separação para os não fumadores, apesar de ser proibido fazê-lo na rua.