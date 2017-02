A China vai redobrar o investimento feito na indústria hoteleira em 2017. No total, o sector público e o sector privado do Continente devem investir bem mais do que 9400 milhões de dólares em infra-estruturas hoteleiras, valor que supera o investimento feito nos onze primeiros meses do ano passado. O montante é quase duas vezes superior à cifra investida pela China em 2015 na indústria da hotelaria.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...