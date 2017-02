Incêndio em edifício da Rua Gago Coutinho não causou vítimas

Um incêndio deflagrou ontem num apartamento no 3º andar do edifício Vila Nova, na Rua Gago Coutinho. Para controlar as chamas, o Corpo de Bombeiros teve de arrombar a porta da fracção onde as chamas despontaram com o propósito de resgatar um indivíduo do sexo masculino, que se encontrava a dormir, avançou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

O homem, de 25 anos, estava consciente, não apresentava qualquer maleita física ou psicológica e não precisou de ser encaminhado para o hospital. Os bombeiros deslocaram-se ao local depois de ter sido visto fumo negro a sair do apartamento e encontraram a televisão – e o suporte de plástico em que estava fixada – em chamas.