Governo de Hong Kong sugere circulação à direita na Ponte do Delta

O Executivo da RAEHK propôs, no Conselho Legislativo da antiga colónia britânica, que os veículos que circulem na Ponte do Delta o façam à direita. Zhuhai é a única cidade, entre as três ligadas pela travessia, na qual a circulação se faz por esse lado da via. Caso seja aprovado pelos deputados, a proposta entrará em vigor no dia 15 de Dezembro deste ano.

O Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK) sugeriu que os veículos podem ter que circular do lado direito da estrada na ponte que vai ligar a antiga colónia britânica a Macau e a Zhuhai, ainda que se conduza do lado oposto nas duas Regiões Administrativas Especiais. O facto de a ponte se localizar na plataforma continental pertencente à República Popular da China foi uma das razões avançadas pelo Executivo da RAHEK, diz o jornal electrónico Hong Kong Free Press (HKFP).

Não será apenas a condução na ponte a ser adaptada à forma como se conduz em Zhuhai e no Continente. A estrada de ligação do lado de Hong Kong também vai adoptar a condução à direita “para reduzir a necessidade dos veículos mudarem de faixa quando atravessam a fronteira entre Hong Kong e a China Continental e para assegurar a segurança rodoviária”, escreveu o portal noticioso, citando o Governo de CY Leung. O Executivo de Hong Kong justificou a proposta de extensão do acordo ao território com o facto de o ponto de conexão entre a ponte principal e as vias de acesso ser uma via rápida com um limite máximo de circulação de 100km por hora.

De acordo com proposta do Governo de Hong Kong apresentada aos deputados, existirão instalações adequadas para garantir a segurança na manobra de transição de circulação do lado esquerdo da estrada para o lado direito, na fronteira instalada na ilha artificial situada perto do Aeroporto Internacional de Hong Kong. No documento são propostas soluções legislativas que referem que as mudanças efectivas acontecerão no dia 15 de Dezembro deste ano. Contudo, o Governo clarificou que esta data não indica o início das operações da continuamente adiada Ponte do Delta, avançou o Hong Kong Free Press.

O Executivo da Região Administrativa Especial de Hong Kong também propôs alterações legais, permitindo que os táxis que circulam na ilha de Lantau e nos Novos Territórios entrem na ilha artificial, bem como a instalação de um terminal de transportes públicos à saída das instalações alfandegárias. Os táxis urbanos vermelhos já têm permissão para circular em todas as áreas da Região Administrativa Especial, sublinha o portal noticioso.

O Hong Kong Free Press lembrou ainda que o Departamento da antiga colónia britânica responsável pela gestão da rede rodoviária foi acusado de cobrir movimentos irregulares das barreiras de protecção dos aterros construídos ao abrigo do projecto da ponte – avaliado, até agora, em 117 mil milhões de dólares de Hong Kong – ao longo dos últimos dois anos. Daniel Chung Kum-wah, o chefe do departamento, alegou que o sucedido foi considerado um fenómeno natural e que os honorários de remoção das barreiras serão pagas pelo empreiteiro.

O Governo de Hong Kong afirmou no início deste mês que o projecto da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau pode, mais uma vez, voltar a ultrapassar o valor estipulado no orçamento, recordo ainda o Hong Kong Free Press.