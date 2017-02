FAOM vai continuar a apostar na formação profissional durante este ano

A Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) organizou ontem um encontro com a imprensa para dar a conhecer, entre outros aspectos, o plano de actividades do organismo para o corrente ano. No encontro participaram associações da China Continental, de Hong Kong e de Taiwan. O presidente da FAOM, Chan Kam Meng, disse à emissora em língua chinesa da Rádio Macau que a organização vai continuar a insistir no papel de “constructora”, “protectora” e “motivadora de uma sociedade harmoniosa”.

Por outro lado, Leong Wai Fong – também representante da FAOM – referiu que uma das suas prioridades é motivar a formação profissional sendo que, nos últimos meses, a Federação formou mil motoristas de autocarro e quase 900 ‘croupiers’.

Os planos da FAOM para este ano passam por aprofundar e alargar a formação profissional de qualidade e por estabelecer um mecanismo de cooperação trilateral de funcionários, empregadores e o Governo para promover um desenvolvimento sustentável. Leong Wai Fong avançou ainda que a Federação das Associações dos Operários de Macau vai continuar a preocupar-se com as discussões relativas ao sector laboral espoletadas pelo desenvolvimento económico e social, que podem agravar-se futuramente.