FAOM insta Governo a cumprir desígnio  de “ambiente livre de fumo”

Choi Kam Fu, vice-presidente da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM), declarou ontem que o Governo deve ter a determinação necessária para criar no território um ambiente de trabalho livre de fumo. O dirigente aceita, ainda assim, a decisão, tomada pela Direcção dos Serviços de Saúde, de permitir a criação de salas de fumo em todos os espaços de jogo dos casinos.

Elisa Gao

Na manhã de ontem, nas instalações da Federação das Associações dos Operários de Macau, Choi Kam Fu, vice-presidente da organização e também director-geral da Associação de Empregados das Empresas de Jogo de Macau, disse, em declarações à imprensa, que concorda com a posição dos Serviços de Saúde de permitir às concessionárias a instalação nos casinos de salas de fumo como parte de um “processo gradual” de implementação de um plano de proibição total de fumo, ao invés de cortar o mal “de uma só vez”. O dirigente salientou que a Federação vai continuar a lutar pela proibição total de fumo.

Choi Kam Fu mostrou-se convicto que o objectivo final do Executivo é o de alcançar um ambiente de trabalho livre de fumo: “O Governo deveria ter a determinação [para concretizar a meta], uma vez que é algo que vai de encontro à Convenção-Quadro para o Controlo do Tabaco”.

A Federação tem vindo a contactar as associações na área do jogo e os funcionários do sector para recolher os seus pontos de vista e, até agora, alega Choi, aqueles que solicitaram a proibição total de fumo são relativamente mais: “Claro que alguns funcionários pensam que é melhor ter salas de fumo do que nada, de outro modo temem que a situação regresse ao tempo em que os casinos tinham imenso fumo e não existiam estas salas para fumadores”, assinalou Choi Kam Fu.

O dirigente referiu ainda que os funcionários que trabalham nas salas VIP também consideram que é melhor ter uma sala de fumo do que não ter nenhuma: “Se eles tiverem uma opção, todos eles tendem a apoiar a proibição total de fumo, mas quando não têm, perguntamos se apoiam a construção de salas de fumo, eles vão responder ‘eu gostaria de escolher ter uma sala de fumo’”, explica o dirigente.

Choi Kam Fu disse ainda ter recebido queixas de que, em alguns casinos, as salas estão muito próximas das mesas de jogo: “Nós fomos a esses casinos e vimos que essas salas para fumadores estão muito próximas das mesas, quando se abre a porta as mesas estão ali. As empresas deveriam mover as mesas para um pouco mais longe. Ainda que essa alteração ainda não tenha sido feita na lei, eu penso que o Governo deveria fazer isso”, sugere.

Por fim, Choi Kam Fu disse esperar que o Executivo possa enviar aos casinos inspectores de controlo de tabaco e estabelecer um mecanismo de resposta rápida para lidar com as queixas dos trabalhadores do sector do jogo relativamente a eventuais atropelos à lei no interior dos casinos.