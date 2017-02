Fantasma da derrapagem económica ameaça Olimpíadas de Tóquio

A governadora de Tóquio alertou que os custos da organização dos Jogos Olímpicos de 2020 estão foram de controlo, apesar dos esforços para os conter.

Yuriko Koike afirmou que há o risco de os custos chegarem aos três biliões de ienes – cerca de 24 mil milhões de euros – quatro vezes mais do que o inicialmente planeado, a não ser que os organizadores dos Jogos consigam ter mão pesada sobre a ‘carteira’.

As preocupações com o aumento dos custos do evento lançaram uma sombra sobre os preparativos dos Jogos Olímpicos de Tóquio e os receios foram confirmados quando especialistas estimaram que o orçamento total pode exceder os três biliões de ienes se não forem feitos cortes drásticos.