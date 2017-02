A Galeria junto ao Lago, no espaço Anim’Arte NAN VAM, acolhe no domingo a inauguração da “Exposição Individual de Ho Si Man”. Na mostra, que permanece até 26 de Março, são apresentadas 20 aguarelas e pinturas a acrílico da artista local. A mostra integra “paisagens de Macau, histórias de viagem e descrição do mundo interior”. A exposição tem entrada livre e pode ser visitada diariamente, das 11 às 22 horas.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...