Edificação da Torre Eiffel de Macau dissecada em palestra na RAEHK

A construção da réplica da Torre Eiffel de Paris que decora a entrada do novo resort “The Parisian”, no Cotai, colocou uma série de desafios técnicos que serão esmiuçados numa conferência na Universidade Politécnica de Hong Kong, na próxima quarta-feira, por volta das 18h30. A palestra estará a cargo do engenheiro de estruturas Mike Tapley, director-técnico da empresa de engenharia Aurecon, e de Martin Davies, vice-presidente para o Desenvolvimento da Sands China.

Elemento marcante do design exterior do resort integrado “The Parisian Macao”, a réplica da Torre Eiffel (construída à escala, com um terço da dimensão do ex-líbris de Paris) foi concebida para ser uma imitação fiel à original, reproduzindo muitos dos seus intricados pormenores: “A necessidade de replicar os detalhes e ao mesmo tempo satisfazer os requisitos dos códigos internacionais actuais, particularmente no que diz respeito à potência do vento passível de se fazer sentir em Macau, representou um grande desafio às equipas de design e construção. A Torre foi analisada tanto em termos de condição final quanto durante a sua construção, com as devidas considerações pela vibração da estrutura e pelo conforto, quer dos utilizadores, quer dos trabalhadores que contribuíram para a sua construção.

A modelagem em três dimensões da Torre com o software BIM permitiu às empresas e aos trabalhadores perceber de que forma os complicados detalhes das juntas podiam ser montados”, refere um comunicado da organização do evento, que considera esta “uma oportunidade única para mergulhar no passado e numa das estruturas mais famosas do mundo e obter uma visão de alguns dos principais desafios enfrentados pelo projecto e construção desta reprodução autêntica.

A conferência “Desafios de Design e Construção da Torre Eiffel de Macau” terá lugar na sala V322 da Universidade Politécnica de Hong Kong, em Hunghom, Kowloon, na quarta-feira (1 de Março) às 18h30. A entrada é livre.