Dois restaurantes de Macau entre os 50 melhores da Ásia

Macau conta com várias e luxuosas casas de pasto, mas apenas duas – localizadas no resort City of Dreams – mereceram a inclusão na lista das 50 melhores do Continente Asiático, na opinião do júri do Asia’s 50 Best Restaurants. Os dois restaurantes ocupam as posições 32 e 39 da tabela relativa a 2017.

Os restaurantes Jade Dragon e The Tasting Room by Galliot, ambos situados no resort City of Dreams, no Cotai, entraram este ano para a lista dos 50 melhores estabelecimentos de restauração do continente asiático, segundo as escolhas do júri do concurso anual Asia’s 50 Best Restaurants. Pelo terceiro ano consecutivo, o tailandês Gaggan, de Banguecoque – que acumula também o prémio de Melhor Restaurante da Tailândia – foi considerado o melhor de toda a Ásia.

Dos dois restaurantes de Macau incluídos na lista, o Jade Dragon – que conta com duas estrelas Michelin – foi o melhor classificado, ao figurar na 32.ª posição. Dele, o crítico de gastronomia Daniel Ang disse um dia no seu blog Daniel Food Diary: “Não será exagerado dizer que jantar no Jade Dragon é uma experiência comparável a pertencer a uma família imperial ou à nobreza. […] O chefe de cozinha Tam Kwok Fung [na foto] presta grande ênfase à culinária chinesa benéfica para a saúde e que ajuda a preservar o equilíbrio do corpo, e dinamiza uma vasta gama de pratos e sopas criados por herbalistas chineses”.

Por sua vez, o “The Tasting Room” aparece sete lugares mais abaixo, no 39.º posto. De acordo com o guia de viagem da revista Forbes, o chefe de cozinha de The Tasting Room, Guillaume Galliot, tem “uma abordagem inovadora à cozinha europeia, que resulta em pratos que se sentiriam igualmente em casa num aclamado restaurante parisiense”.

Além destes dois restaurantes, destaque para o Prémio de Carreira atribuído a nível individual ao italiano Umberto Bombana, cuja cadeia Otto e Mezzo possui vários restaurantes na Ásia, incluindo um em Macau, no Galaxy Resort, no Cotai.

Subidas e descidas

Relativamente à lista do ano anterior, destaque para as subidas do Restaurant André, de Singapura (vencedor do prémio de Melhor Restaurante de Singapura), do terceiro para o segundo posto e ainda do Amber, de Hong Kong (vencedor do prémio de Melhor Restaurante da China) que também subiu um lugar para ocupar o terceiro. Ainda mais notável foi a escalada do Otto e Mezzo, também de Hong Kong, que saltou do 13.º para o quarto lugar.

Em sentido inverso, mas ainda no top-10, esteve o japonês Narisawa, de Tóquio, que caiu do segundo para o sexto lugar da tabela, mas conseguiu ainda assim manter o título de Melhor Restaurante do Japão, graças ao facto de um outro restaurante da capital nipónica, o Nihonryori RyuGin, também ter baixado (do quinto para o sétimo posto).

Além do Amber e do Otto e Mezzo, a vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong conta com outros cinco restaurantes no top-50: Lung King Heen (17.º), Ta Vie (33.º), L’Atelier de Joel Robuchon Hong Kong (41.º), Ronin (45.º – nova entrada) e The Chairman (47.º).