Divulgação científica hoje em destaque no Colégio Anglicano de Macau

O Colégio Anglicano de Macau acolhe hoje a 5ª edição da sua Exposição de Ciência. A mostra, aberta a estudantes, pais e encarregados de educação e ao público em geral, decorre entre as 9 da manhã e as duas e meia da tarde. À cerimónia de abertura segue-se a avaliação – entre as 9h15 e as 11h30, por um painel de jurados – das oito dezenas de projectos científicos que se encontram a concurso num evento paralelo à exposição. Os 80 projectos foram seleccionados numa avaliação preliminar.

“O objectivo último da Exposição de Ciência é encorajar os estudantes a aprender, experimentando, como funciona a ciência fora da sala de aulas. O principal objectivo da exposição é inspirar os alunos a aprender, a pensar cientificamente, logicamente, a fazer observações, a realizar experiências e a tirar conclusões para apoiar as suas ideias científicas”, explica o comunicado emitido pelo estabelecimento de ensino.

Com a iniciativa, que vai já na sua 5ª edição, a instituição espera atrair o interesse dos seus alunos para o conhecimento científico, introduzi-los nos métodos científicos e encorajá-los a perceber diferentes fenómenos, para que possam optar por um percurso profissional enquanto cientistas ou engenheiros, pode ler-se na mesma nota.

Este ano, a exposição apresenta 200 projectos científicos, de alunos de vários graus de ensino. Os projectos, de investigação e de divulgação, abrangem áreas científicas como a astronomia, a zoologia, a botânica, a microbiologia, a anatomia ou física e química.