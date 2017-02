Cozinha molecular apresentada em Macau por “chef” premiado de Hong Kong

O “chef” Ngan Ping Chow, da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, irá estar em Macau entre os dias 3 e 5 do próximo mês, no restaurante Vida Rica, do hotel Mandarin Oriental, para dar a conhecer as singulares iguarias que o tornaram famoso. Chefe de cozinha do Tapas Molecular Bar, do Mandarin Oriental de Tóquio, Ngam Ping Chow é reconhecido pela abordagem artística e pela forma teatralizada com que apresenta os seus pratos, enquadrados na chamada gastronomia molecular.

“O Chef Ping vai oferecer uma experiência gastronómica interactiva inspiradora, demonstrando as suas célebres técnicas de cozinha molecular, durante a sua estadia de três dias”, antevê o Mandarin Oriental, num comunicado de imprensa. O cozinheiro cientista “irá preparar as suas iguarias do tamanho de uma dentada diante dos comensais, enquanto vai explicando a história por trás de cada prato e os segredos para adicionar o toque final perfeito. Combinando as gastronomias japonesa e ocidental, irá criar novas combinações de texturas e sabores para estimular tanto a imaginação como o palato”, acrescenta.

Originário de Hong Kong, Ngan Ping Chow foi chefe de cozinha do afamado restaurante One-thirtyone até decidir mudar-se para o Japão em 2013, onde estudou os produtos ricos e diversificados do país. Em Tóquio, supervisionou a reinvenção do Tapas Molecular Bar, onde ganhou a sua primeira estrela Michelin em Dezembro de 2014. Ali aprimorou as suas técnicas de cozinha molecular, um estilo moderno de culinária que vem conquistando adeptos entre cozinheiros de todo o mundo. A abordagem científica deste estilo permite transformar os sabores e consistências da comida através de processos físico-químicos, tais como o controlo de temperatura e pressão.

As sessões de degustação em Macau são limitadas a 12 lugares por noite, a um preço de 1880 patacas por pessoa, incluindo vinho.