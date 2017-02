Caso Kim Jong-nam: Malásia vai ouvir diplomata norte-coreano

Investigadores da Malásia querem questionar um diplomata norte-coreano pelo seu alegado envolvimento no assassínio de Kim Jong-nam, irmão do líder da Coreia do Norte. A polícia suspeita de cinco norte-coreanos por envolvimento com o assassínio e informou ontem que procura outros três para serem questionados.

Um diplomata norte-coreano destacado em Kuala Lumpur e um funcionário da companhia aérea de bandeira da Coreia do Norte vão ser interrogados pelas autoridades malaias na sequência das investigações sobre a morte do meio-irmão do líder do regime de Pyongyang, Kim Jong-un.

O chefe da Polícia Nacional da Malásia, Khalid Abu Bakar, anunciou esta quarta-feira que o diplomata destacado na embaixada da Coreia do Norte em Kuala Lumpur e um funcionário das linhas aéreas norte-coreanas vão ser chamados para interrogatórios.

Em declarações aos jornalistas, o responsável pelas forças de segurança malaias acrescentou ainda que as duas mulheres suspeitas de assassinato e que foram presas no Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur sabiam que estavam a lançar uma substância venenosa contra Kim Jong-Nam, meio-irmão do líder da Coreia do Norte.

“É evidente que elas sabiam”, afirmou Khalid Abu Bakar quando questionado pelos jornalistas.

O chefe da polícia afirmou também que as imagens captadas pelas câmaras de vigilância do Terminal 2 do Aeroporto Internacional da capital malaia mostram as duas mulheres a dirigirem-se a um quarto de banho imediatamente após o ataque: “Elas sabiam do que se tratava e, por isso, queriam lavar as mãos”, acrescentou.

O meio-irmão de Kim Jong-Un foi atacado por três pessoas, duas mulheres e um homem, que lhe lançaram um liquido alegadamente venenoso e que terá estado na origem da morte de Kim Jong-nam, quando se encontrava numa sala de embarque do aeroporto da capital da Malásia.

Khalid disse que a vietnamita Doan Thi Huong, de 28 anos, e a indonésia Siti Aishah, de 25, tinham sido treinadas para esfregar o produto no rosto do homem, praticando em Kuala Lumpur o exercício que viriam a aplicar no Aeroporto. A polícia indonésia tinha dito anteriormente que Aishah tinha sido enganada e acreditava que participava num programa televisivo de ‘apanhados’.

As autoridades malaias deparam-se com dificuldades acrescidas para apurar que substância foi responsável pela morte de Kim Jong-nam, depois de os resultados de duas autópsias se terem revelado inconclusivos. Os resultados da segunda autópsia ainda não foram revelados, mas já se sabe que o filho primogénito de Kim Jong-il não sofreu um ataque cardíaco, nem tem no corpo marcas de perfuração como as provocadas por um agulha. O envenenamento parece ser a causa mais provável para a morte de Kim, mas Kuala Lumpur recusa-se a avançar com informações mais concretas antes de ter em mãos as conclusões dos laboratórios para os quais enviou amostras.