Zihui Song explora a sua forma de estar na arte em conversa no Macau Art Garden

A artista chinesa Zihui Song conduz na próxima sexta-feira, às 18h30, no Macau Art Garden, uma tertúlia sobre o seu próprio processo criativo. O trabalho da artista “What We Talk About When We Talk About Abortion” foi distinguido com uma menção honrosa na última edição do festival VAFA.

Zihui Song apresenta-se esta sexta-feira no Macau Art Garden para uma palestra onde dará a conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho. A artista chinesa, nascida em Xi’an, vai ainda partilhar conceitos e experiências sobre o seu processo criativo. Com um trabalho focado nas questões do feminino, Zihui Song recebeu uma menção honrosa na última edição do VAFA – Festival Internacional de Videoarte, com o trabalho “What We Talk About When We Talk About Abortion”.

A artista, que vive na Califórnia, nos Estados Unidos, nasceu em 1990, em Xi’an. Nesta sexta-feira fará, perante o público que acorrer ao Macau Art Garden, uma apresentação da sua forma de estar na arte, para além de partilhar as suas experiências na construção do trabalho artístico que tem vindo a desenvolver ao longo dos anos. A artista chinesa completou um bacharelato de Belas-Artes na área da fotografia, na Academia de Belas-Artes de Xi’an. Zihui seguiu depois para os Estados Unidos, onde completou um mestrado em fotografia e media electrónicos no Maryland Institute College of Art.

De acordo com o comunicado enviado às redacções pela organização do VAFA, o trabalho da artista “foca-se predominantemente na feminilidade e em algumas situações injustas que se verificam em algumas sociedades patriarcais como a China”. No trabalho que apresentou na última edição do VAFA, em Novembro último – que lhe valeu uma menção honrosa – e a que chamou “What We Talk About When We Talk About Abortion”, a artista reúne um conjunto de entrevistas com algumas mulheres que passaram pela experiência do aborto, e que ali partilham “os seus sentimentos e pensamentos”. Na mesma nota pode ler-se que “através da criação, a artista quer explorar as complexidades da desorientação das mulheres no contexto da sociedade patriarcal chinesa”.

A conversa acontece às 18h30 no café do Macau Art Garden. O evento, que tem entrada livre, conta com o apoio do Instituto Cultural e da Fundação Oriente. A organização apela aos interessados para que façam o seu registo através do seguinte contacto telefónico: 28366064.