Xinjiang: Autoridades exigem instalação de sistema de localização em veículos

Um condado da Região Autónoma Uígur de Xinjiang, no extremo noroeste da China, está a exigir a todos os veículos que instalem um sistema de localização em tempo real, como o GPS, parte de uma campanha contra o terrorismo.

A polícia de trânsito de Bayingolin anunciou as novas especificações no domingo, após milhares de polícias fortemente armados terem desfilado na capital de Xinjiang, Urumqi, e funcionários do Partido Comunista Chinês prometerem reforçar o combate contra separatistas e militantes islâmicos.

Os veículos em Bayingolin vão utilizar o sistema de satélite chinês Beidou, lançado nos últimos anos para reduzir a dependência da China no GPS, um sistema com base nos Estados Unidos.

Xinjiang é frequentemente palco de conflitos étnicos entre a minoria muçulmana uigur e a maioria han, predominante em cargos de poder político e empresarial regional.

Com uma área quase 18 vezes superior à de Portugal, aquela região faz fronteira com o Afeganistão, Paquistão e Índia.

Em Julho de 2009, conflitos étnicos em Urumqi causaram 197 mortos e mais de 1.500 feridos, a maioria dos quais han, a principal etnia da China. Peritos e grupos de defesa dos direitos humanos consideram que a política repressiva de Pequim relativamente à cultura e religião dos uigures alimenta as tensões.