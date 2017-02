Villas Boas estreia-se com vitória na fase de grupos da Champions asiática

O Shanghai SIPG, equipa chinesa de futebol treinada pelo português André Villas-Boas, venceu ontem no reduto dos coreanos do FC Seul pela margem mínima, no primeiro jogo da fase de grupo da Liga dos Campeões asiática.

O internacional brasileiro e antigo jogador do FC Porto Hulk marcou o único golo da partida, que se disputou na Coreia do Sul, aos 53 minutos.

De fora das opções de André Villas-Boas ficou o central internacional português Ricardo Carvalho, de 38 anos, um dos reforços da equipa chinesa para a presente temporada.

No SIPG, alinha ainda o médio brasileiro Óscar, que se tornou em Dezembro passado o jogador mais caro de sempre no futebol asiático, após o clube chinês ter pago 61 milhões de euros pela sua contratação aos ingleses do Chelsea.

O FC Seul é um dos favoritos a conquistar a Liga dos Campeões da Ásia, depois de ter sido vice-campeão em 2013 e alcançado as meias-finais no ano passado.